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مسؤول عراقي: نشعر بخيبة.. مقبلون على كارثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

حذر وكيل وزارة الصحة والبيئة في العراق جاسم الفلاحي أمس من تداعيات كارثية في حال عدم الالتزام بإجراءات حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال «نخشى تداعيات كارثية وتداعيات خطيرة جراء الاسترخاء في مواجهة كورونا من جراء عدم الالتزام بإجراءات حظر التجوال»، مضيفا «أشعر بخيبة أمل وإحباط شديد بسبب كسر عدد من المواطنين إجراءات حظر التجوال وعدم التزامهم والتعامل بإجراءات الحظر للحد من وباء كورونا «.

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وتابع «لدينا خارطة انتشار للمرض وهناك تتبع لسلسلة الانتقال وبلغ عدد الإصابات المسجلة 346 حالة وعدد الوفيات 29 حالة وبلغت حالات الشفاء 89 حالة».

وأضاف «ندرس خيارات لتشديد إجراءات حظر التجوال في البلاد وأدعو إلى الحجر المنزلي القسري واتخاذ أقسى الإجراءات الأمنية وأن إجراءات حظر التجوال في مناطق متفرقة من البلاد غير مشجعة «، مشيرا إلى أن العراق يواجه أخطر مرحلة من مراحل المرض وعلينا التعامل بجدية أكبر وأكثر مع حالات خرق إجراءات حظر التجوال وأن استمرار التساهل والاسترخاء مع حالات خرق تعليمات حظر التجوال وخاصة في مناطق شرق القناة ببغداد ممكن أن يطيل عمر الفيروس».

وقررت الحكومة العراقية في جلسة استثنائية أمس، تمديد إجراءات حظر التجوال في العراق إلى 11 فبراير المقبل، بعدما أعلنت لمرتين متتاليتين تطبيق إجراءات حظر التجوال بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد .