اتهام الحكومة الإندونيسية بالاستهانة بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جاكرتا
فيما أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية عن وفاة 20 شخصا خلال يوم واحد بفيروس كورونا القاتل، تواجه حكومة الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الكثير من الانتقادات، بسبب رد فعلها الأولي على تفشي المرض، حيث استهان المسؤولون بالمرض ووصفوه بأنه بسيط وذاتي الحد، ولم تبدأ السلطات في التعامل بطريقة أكثر صرامة إلا بعد أن بدأ عدد حالات الإصابة في الارتفاع في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد يوريانتو، «إن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 893، بعد تسجيل 103 حالات جديدة خلال الفترة نفسها، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 78 حالة.
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