منفذ مذبحة المسجدين بنيوزيلندا يعترف بقتل 51

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سيدني
أقر الأسترالي المتهم بقتل 51 شخصا وجرح العشرات في هجومين على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيليندية في مارس الماضي بالذنب أمس، بعد أن سبق أن أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، حسبما أفادت الشرطة.
واعترف الرجل «29 عاما» الذي ظهر في مقطع فيديو حي وهو ينفذ الهجومين، بارتكاب 51 جريمة قتل و40 تهمة شروع في قتل، إلى جانب تهمة واحدة بالانخراط في عمل إرهابي، حسبما أفادت الشرطة في بيان.
وذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية أنه تمت تلاوة أسماء الأشخاص الـ 51 جميعهم الذين قتلوا في الهجومين، قبل أن يقر بالذنب. وقال «نعم، أنا مذنب».
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