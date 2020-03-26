أوتشا: اليمنيون يعيشون ظروفا سيئة لا تتحمل كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن

وضعت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أطراف النزاع في اليمن على المحك، بعد أن طالب بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد العسكري في الجبهات، واتخاذ خطوات عملية في الجانب الإنساني، والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر فيروس

كورونا.

ورحبت الحكومة اليمنية بدعوة غوتيريس، وقالت في بيان نشرته وكالة سبأ للأنباء، إنها ترحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس “لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، وخفض التصعيد على مستوى البلد بشكل كامل“.

من جانبه، قال مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين ”نرحب بدعوات وجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن، وأضاف ”نؤكد استعدادنا التام للانفتاح على كل الجهود

والمبادرات، في إطار تهدئة شاملة وحقيقية يلمس أثرها الناس“، وتعقيبا على ذلك، قال محمد علي الحوثي على تويتر، إن ”إعلان التحالف دعمه لوقف إطلاق النار أمر مرحب به“.

وفي السياق، أكدت الأمم المتحدة أمس عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا في اليمن، وقالت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) أن هناك «مخاوف بشأن آلاف الأشخاص، من ضمنهم مهاجرون، في مرافق الحجر الصحي، وفي ظروف سيئة

ومزدحمة في مناطق مختلفة في البلاد، كجزء من التدابير الاحترازية ضد كورونا »، وذكرت المنظمة الأممية أن شركاء العمل الإنساني يقدمون مساعدات منقذة للأرواح للأشخاص في مرافق الحجر الصحي.

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من جهة أخرى، قررت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تحت ضغط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الإفراج عن الناشط في الجماعة البهائية حامد بن حيدرة، وكافة السجناء البهائيين في العاصمة الخاضعة لسيطرتهم، بعد يومين من إعلان محكمة تابعة

للحوثيين إعدامه.

وعبرت الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك جماعات حقوق الإنسان عن قلقها من كيفية معاملة المتمردين الحوثيين للأقليات، بعدما أمضى حيدرة شهورا في السجن، وتعرض للضرب والصدمات الكهربائية.

مشاهدات يمنية

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• القوات المشتركة تضبط شحنة مواد مهربة تستخدمها ميليشيات الحوثي لصناعة المتفجرات

• وصفت الحكومة اليمنية احتجاز جماعة الحوثي لسفينة تابعة للأمم المتحدة، على متنها ضباط حكوميون يمنيون بأنه يندرج ضمن ”أساليب البلطجة“، معربة عن استغرابها من ”الصمت الأممي“.