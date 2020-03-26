«الجمعة والسبت» .. المحال والأنشطة ووسائل النقل المعفاة من الغلق في «حظر التجوال»

يبدأ الحظر يومي الجمعة والسبت، من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً.

ويحظر على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية الانتقال أو التحرك على جميع الطرق، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، والتي يقدرها رجال الشرطة مأمورو الضبط القضائي، القائمون على تنفيذ قرار الحظر والتصدي لخرقه.

يتم وقف جميع وسائل النقل الخاصة، من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً فقط.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن جميع وسائل المواصلات بالمحافظات من بينها أتوبيسات هيئة النقل العام تعمل بكامل طاقتها وذلك خلال الفترة من السادسة والنصف صباحًا وحتى الخامسة والنصف مساءًا يومي الجمعة والسبت وذلك في تصريحات لصحيفة الشروق .

كما أكد رئيس هيئة النقل العام، بمحافظة القاهرة، اللواء علي رزق، أن أتوبيسات الهيئة بكامل طاقتها بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي يومي الجمعة والسبت، دون حظر كلي على خطوط سيرها، مضيفًا أن الحظر ينطبق عليها من الخامسة والنصف مساءًا وحتى السادسة والنصف صباحًا، حفاظًا على صحة المواطنين.

قطارات المترو ستبدأ عملها غدًا الجمعة وبعد غد السبت من الخامسة والربع صباحًا حتى الخامسة والنصف مساءً، مثل باقي الأيام التي يبدأ فيها حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا.

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على مدار يومي الجمعة والسبت، سيتم غلق جميع المحال التجارية والحرفية، ومحال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية (المولات التجارية) بما في ذلك التي تضم محال بقالة وسوبر ماركت.

يستمر غلق المقاهي والكافيتيريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، ومحال التسلية والترفيه.

المحال والأنشطة المعفاة من الغلق في أيام الحظر الأخرى وهي: المخابز، محال البقالة، الصيدليات، السوبر ماركت المتواجدة خارج المولات.

القطاع الطبي من مستشفيات وعيادات ومستوصفات، ووسائل إعلام، وأنشطة نقل الحاصلات الزراعية والمستلزمات الطبية.

المطاعم مغلقة بشكل عام في جميع أيام حظر التجول، وكذلك جميع المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة.

يمكن لتلك المطاعم تقديم خدمة توصيل الطلبات للمنازل، حتى الساعة 7 مساءً فقط، ويتم وقف الخدمة مع الدخول في مواعيد الحظر الممتدة من 7 مساءً حتى 6 صباحا.

أسواق الجملة والخضروات والفاكهة والأسماك في جميع المحافظات يتم البيع والشراء في هذه الأسواق مسسموح في غير مواعيد حظر التجول