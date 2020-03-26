بيسكوف: الكرملين لم يطلع بعد على تصريحات أميركا بشأن مقاضاة مادورو

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ​ديمتري بيسكوف​، إلى أن "​الكرملين​ لم يطلع بعد على التصريحات الأميركية بمقاضاة الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ بتهمة تهريب المخدرات ومكافأة القبض عليه بقيمة 15 مليون دولار".

من جهتها، كانت وزارة خارجية ​الولايات المتحدة​ أعلنت في وقت سابق5 من اليوم، عن "مكافآة لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال أو إدانة عدد من المسؤولين الفنزويليين بمن فيهم الرئيس مادورو".

ولفتت الوزارة في بيان إلى أنها "تعرض ما يصل إلى 15 مليون دولار مكافأة لأي معلومات تتعلق بمادورو، حيث تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل الأميركية اتهامات بحق مادورو وآخرين تتعلق بالمخدرات وما يتصل بها من أعمال إرهاب".