الصحة المغربية تعلن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلن ​وزارة الصحة المغربية​ عن تسجيل 4 وفيات جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10. وفي وقت سابق وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المغرب إلى 225. واتخذت السلطات في المغرب عدة إجراءات للحد من تفشي الفيروس، منها إغلاق المدارس وحظر التجمعات، كما فرضت حالة الطوارئ الصحية منذ 20 اذار الحالي، وتمتد إلى 20 نيسان المقبل، وحظر الرحلات الجوية الدولية والمحلية، والتنقل بين المدن.

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