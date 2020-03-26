ولي العهد البحريني يؤكد فاعلية نظام منع التجول للحد من تفشي كورونا

نقلت وزيرة ​الصحة​ البحرينية فائقة الصالح، تأكيد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، "فاعلية نظام منع التجول في إعطاء نتائج قوية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد".

ولفتت الصالح إلى أن "النتائج تفوق أي إجراء آخر وقائيا وصحياً"، مشددةً على ضرورة "التزام الجميع بالتطبيق السليم لمنع التجمع وتدابير التباعد الاجتماعي".

كما أوضحت أن "منع التجمعات من أهم الإجراءات الاحترازية التي أثبتت فاعليتها في الحد من انتشار الفيروس"، مطمئنةً الجميع بأن "المخزون الغذائي في المملكة وفير ويكفي لمدة 6 أشهر، لذلك لا داع للتهافت على التخزين والشراء بكميات تفوق الحاجة".

بالتوازي، ذكّرت الصالح بأن "محلات الهايبرماركت والبقالات والبرادات والمخابز والصيدليات وفروع البنوك والمصارف والخدمات والمحلات ذات الضرورة المعيشية التي أعلنت عنها ​وزارة الصناعة​ والتجارة والسياحة، ستظل مفتوحة".

وأشارت إلى أن "كافة المطاعم سيستمر نشاطها فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل؛ وستعاود جميع المحلات التجارية فتح أبوابها مجدداً، من 9 إلى 23 نيسان"، مؤكدةً "مواصلة التزام كافة أفراد المجتمع بالقرارات والتعليمات، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع".