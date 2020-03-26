الإدعاء العام ببريطانيا: السعال بوجه رجال الشرطة والطوارئ يعرض صاحبه للسجن

أشار مدير الادعاء العام في بريطانيا ماكس هيل، إلى أن "السعال المتعمد في وجه رجال الشرطة والطوارئ، سيعرض صاحبه إلى اتهام بالاعتداء".
وشدد هيل على أن "أي شخص يزعم أنه مصاب بفيروس كورونا ويسعل عمدا في وجه موظفي الطوارئ سيواجه عقوبة السجن لمدة عامين". ويأتي ذلك بعد ورود تقارير في الأيام الأخيرة، تسجل حالات سعال متعمد في وجه رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الطوارئ والعاملين في المتاجر.
كما أكد أن هذه التقارير أفزعته، مشيراً إلى أن "هذا الأمر يعتبر جريمة يتعين وقفها".
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