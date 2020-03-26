السلطات الكندية تسجل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات في كندا تسجيل 35 حالة وفاة جديدة جراء إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، في حين بلغ عدد الإصابات 3409 حالة.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، في مقطع مصور، عن "سخطه وغضبه من أولئك الذين يتهاونون فى مواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ويخرجون مع الأصدقاء ويستضيفون حفلات العشاء"، لافتاً إلى أنه "قد طفح الكيل".

وطالب ترودو المواطنين أثناء وجودهم فى المنزل، "بمشاركة الفيديو لتذكير الآخرين أنهم بحاجة إلى البقاء فى المنزل أيضًا".