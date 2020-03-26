السلطات الجزائرية: تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، جمال فورار، تسجيل 65" حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 367 حالة، منها 25 وفاة".
وأوضح فورار أن "حالات الوفاة تعود لاثنين من ولاية قسنطينة، وحالة من ولاية تيزي وزو، أما الوفاة الرابعة فتعود لسائق سيارة إسعاف بمستشفى بوفاريك".
كما أفاد بأن "5 حالات مصابة بالكورونا قد تماثلت للشفاء وغادرت المستشفيات ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفى إلى 29".
بالتوازي، أعلنت السلطات الجزائرية انتشار فيروس كورونا في 36 ولاية منها 176 حالة في ولاية البليدة.
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