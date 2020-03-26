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تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في كلية العلوم بجامعة الأزهر

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أفادت وسائل إعلام مصرية أن "كلية العلوم ب​جامعة الأزهر​ سجلت أول وفاة ب​فيروس ​ طالت أحد الأساتذة المتفرغين بقسم الكيمياء"، مشيرة الى ان " الكلية اتخذت الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا فور ظهوره في مصر وتم تعقيم الكلية بالكامل، وتم توجيه رسالة لاثنين من الأساتذة من ضمن المتواجدين مع الحالة قبل وفاتها بالفيروس".

ولفتت الى ان "الكلية الآن مغلقة تماما وسيتم مباشرة العمل مرة أخرى يوم الأحد المقبل بنظام التناوب بين العاملين طبقا لقرار رئيس الوزراء بتخفيض العمالة إلى النصف".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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