تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في كلية العلوم بجامعة الأزهر

أفادت وسائل إعلام مصرية أن "كلية العلوم ب​جامعة الأزهر​ سجلت أول وفاة ب​فيروس كورونا​ طالت أحد الأساتذة المتفرغين بقسم الكيمياء"، مشيرة الى ان " الكلية اتخذت الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا فور ظهوره في مصر وتم تعقيم الكلية بالكامل، وتم توجيه رسالة لاثنين من الأساتذة من ضمن المتواجدين مع الحالة قبل وفاتها بالفيروس".

ولفتت الى ان "الكلية الآن مغلقة تماما وسيتم مباشرة العمل مرة أخرى يوم الأحد المقبل بنظام التناوب بين العاملين طبقا لقرار رئيس الوزراء بتخفيض العمالة إلى النصف".