سلطات نيويورك: تسجيل 100 حالة وفاة جراء كورونا في يوم واحد

أعلنت السلطات في ولاية ​نيويورك​ الأميركية، تسجيل 100 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، خلال يوم واحد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 385 شخص.

كان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، طالب في وقت سابق "بإيجاد حلول سريعة للسيطرة على فيروس كورونا، مع ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين في أهم الولايات الأميركية، متوقعاً "أن تحتاج الولاية إلى 110 آلاف سرير في المستشفيات في قمة هذا الوباء".

كما لفت إلى أن "معدل الإصابات يتزايد بشكل كبير مما يجعلنا نحتاج إلى 140 ألف سرير، إننا نفعل كل ما بوسعنا لإبطاء انتشاره، نحن بحاجة لتعاونكم".