مؤسسة جيلبير المجبر مستمرة بحملة التعقيم لليوم الثاني عشر وتوسع رقعة عملها

أعلنت الدائرة الاعلامية لمؤسسة الدكتور جيلبير المجبر في بيان لها أنه "لليوم الثاني عشر على التوالي تتواصل جهود فريق مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر، ومساعدة مشكورة من الدفاع المدني على تعقيم محلات عديدة في جبيل وكسروان، حيث ساهمت المؤسسة في تعقيم كل من: مبنى البلدية في غزير ، مركز امن عام غزير ، فصيلة غزير لقوى الأمن الداخلي ، مكتبين لمختارين في غزير، صالة اجتماعات للبلدية، مركز شرطة غزير ، مكتبة غزير العامة ، مكتب الاشغال في غزير، مكتب المهندسين في غزير ومؤسسات تجارية عديدة في جبيل".
وأكدت المؤسسة أنها "مستمرة في خدمة الناس وابعاد شبح وباء كورونا عنهم ، خاصة وأننا اما ضغوط حياة قاسية تمنع على الناس امكانية التعقيم المرتفعة التكلفة هذه الايام"، مضيفة :"نحن على العهد مع أهلنا".
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