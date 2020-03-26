مؤسسة جيلبير المجبر مستمرة بحملة التعقيم لليوم الثاني عشر وتوسع رقعة عملها

أعلنت الدائرة الاعلامية لمؤسسة الدكتور ​جيلبير المجبر​ في بيان لها أنه "لليوم الثاني عشر على التوالي تتواصل جهود فريق مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر، ومساعدة مشكورة من الدفاع المدني على تعقيم محلات عديدة في جبيل و​كسروان​، حيث ساهمت المؤسسة في تعقيم كل من: مبنى البلدية في غزير ، مركز امن عام غزير ، فصيلة غزير ل​قوى الأمن الداخلي​ ، مكتبين لمختارين في غزير، صالة اجتماعات للبلدية، مركز شرطة غزير ، مكتبة غزير العامة ، مكتب الاشغال في غزير، مكتب المهندسين في غزير ومؤسسات تجارية عديدة في جبيل".

وأكدت المؤسسة أنها "مستمرة في خدمة الناس وابعاد شبح وباء كورونا عنهم ، خاصة وأننا اما ضغوط حياة قاسية تمنع على الناس امكانية التعقيم المرتفعة التكلفة هذه الايام"، مضيفة :"نحن على العهد مع أهلنا".