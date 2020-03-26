شري والموسوي عرضا ودياب معاناة الطلاب في الخارج وموضوع اكتظاظ السجون في ظل ازمة كورونا

اعلنت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان، ان "وفدا منها ضم النائبين ​امين شري​ و​إبراهيم الموسوي​، زار رئيس الحكومة ​حسان دياب​ في السرايا الحكومية، وعرضا معه، المعاناة الكبيرة التي يقاسيها اللبنانيون في الخارج".



وأكد دياب للوفد، بحسب البيان، ان "الحكومة شكلت لجنة وزارية لمتابعة هذا الموضوع وانه أوعز الى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج عبر وزارة الخارجية بضرورة اعتبار مساعدتهم أولوية قصوى ودراسة سبل عودتهم الآمنة الى لبنان لضمان اولوية عدم زيادة انتشار ​فيروس كورونا​ في لبنان ايضا اكثر".

كما بحث الوفد مع دياب "موضوع الطلاب الذين باتت دراستهم وتخرجهم مهددا بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم قدرة الأهل على تحويل الأموال لهم".

كما اثار الوفد "موضوع تكدس السجناء واكتظاظ السجون وخطورة ذلك على صحة السجناء في ظل أزمة كورونا، وتم التداول بموضوع قانون العفو وقد وعد دولة الرئيس بأن الحكومة عبر وزارة العدل تقوم بإعداد مشروعي قانون: الاول يقضي باعفاء المساجين الذين انهوا محكوميتهم من الغرامات لإطلاق سراحهم، والثاني: مشروع قانون الإفراج عن السجناء الذين تبقى من فترة محكوميتهم اقل من سنة".

