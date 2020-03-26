مجهولون قطعوا اشجارا معمرة في القموعة عكار

ذكرت معلومات صحافية ان مجهولين قاموا بقطع عدد من الاشجار المعمرة في منطقة مقل التفاحة والتفافيحة في القموعة عكار.
وحمل رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي وزارة الزراعة مسؤولية هذا العمل وقال: "في فنيدق خراج شاسع من الغابات ويوجد موظفا زراعة فقط ومن المستحيل ان يستطيعا مراقبة الغابة بكاملها بينما في مناطق اخرى وفي إحدى البلدات يوجد 18 موظفا رغم صغر مساحة مشاعها".
ودعا المعنيين إلى "العمل على زيادة عدد مأموري الاحراج".
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