رئيس بلدية المريجات: لا وجود لحالات كورونا في البلدة

اكد رئيس بلدية المريجات في قضاء زحلة جمال مشعلاني في بيان ان "لا وجود لحالات كورونا في البلدة، بعد ان اتت نتيجة فحص كورونا للسيدة نغم بو حرب سعيد سلبية بعد ان تأكدت نتيجة الفحص خلال متابعتنا مع المعنيين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت".
وطالب مشعلاني المواطنين "الالتزام الجدي بالحجر الذاتي وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة وعدم التجمع وتطبيق الإجراءات الوقائية التي سبق أن نشرت للحد من انتشار هذا الفيروس".
كما طالب من الجميع "معالجة أي حالة ممكن أن نواجهها لاحقا، بكل وعي ودون نشر أخبار مغلوطة، لتفادي إثارة بلبلة وهلع بين المواطنين".
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