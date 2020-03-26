الموسوي: خطة حزب الله لمحاربة كورونا هي مصدر فخر واعتزاز للبنان

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "خطة ​حزب الله​ التي قدمها السيد هاشم صفي الدين بالأمس، لمحاربة ​كورونا​، بكامل هيكليتها وتفاصيلها وعدتها وعددها، وسياساتها وأهدافها، هي مصدر فخر واعتزاز ل​لبنان​، بقدر ما هي باعث على الثقة والطمأنينة بالقدرة على قهر هذا الوباء المستجد، فالحزب العظيم حاضر بقوة وفعالية في كل الميادين.

وفي وقت سابق كشف صفي الدين ان "حزب الله إتخذ التدابير القصوى لمواجهة ​فيروس كورونا​ منذ البداية لأنه لاحظ ما يحصل في ​الصين​ و​إيران​ و​إيطاليا​ وغيرها، معتبراً أنه نوع من "البلاء"، وكلنا اليوم نحتاج إلى كافة أنواع الصبر، لأن الصابر يمكنه تجاوز البلاء".

واعتبر صفي الدين أن "نظرية صناعة فيروس أميركي هي فرضية موجودة بقوة، وعن الإصابات في ​الولايات المتحدة​ بأشهر مثال على أن طابخ السم آكله، ولا يمكن إستبعاد هذه النظرية عند البحث عن الأسباب"، معتبراً أن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السابق واليوم "يفوح بالكراهية تجاه الآخرين".