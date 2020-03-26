أكد مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل انطوان قسطنطين أن التيار "يؤيّد أي مبادرة حزبية أو اهلية لمواجهة خطر كورونا، ويطالب الجميع بالعمل تحت سقف التوجيهات الحكومية في التزام حال الطوارئ الصحية التي تم إعلانها".
ولفت إلى أن التيار يدعو الحكومة لـ"اتخاذ القرارات المناسبة لتأمين تحويل الأموال للطلاب اللبنانيين في الخارج ودرس إمكانية تأمين عودة من يريد العودة منهم فور توفّر الظروف مع الاخذ في الاعتبار حماية العائدين والمقيمين من مخاطر انتشار كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر قسطنطين: نؤيد أي مبادرة حزبية أو اهلية لمواجهة خطر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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