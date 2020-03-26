جامعة البلمند: وزعنا أكثر من 400 حصة غذائية على العائلات الأكثر حاجة

أعلنت ​جامعة البلمند​ في بيان أنها "وزعت أكثر من 400 حصة غذائية على العائلات الأكثر حاجة، في ظلِّ هذه الظروف المعيشية الصعب، وذلك انطلاقا من واجبها الوطني وشعورها بالمسؤولية تجاه مجتمعها وبمبادرة سخية من أحد أصدقائها"، مشيرة إلى أن "هذا العمل تم بالتعاون والتنسيق مع بلديات منطقة ​الكورة​ و​دير سيدة البلمند​".



وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تندرج ضمن سياق عدد من المبادرات التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها في خضم هذه المحن التي يعاني منها الوطن وشعبه. وانطلاقا من هذا التوجه، تم إنشاء خلية أزمة تضم عددا من أصحاب الخبرات من شتى الاختصاصات في جامعة البلمند".

وبدوره، أكد رئيس الجامعة الياس وراق، الذي يرأس هذه الخلية، أن "هذا الصرح البلمندي سيظل معلما أكاديميا وسندا اجتماعيا حينما تدعو الحاجة، للمجتمع اللبناني عموما، وأهلنا في شمال لبنان خصوصا".