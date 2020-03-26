قوى الأمن: حصيلة مخالفات قرار التعبئة العامة اليوم بلغت 184

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن المحاضر المنظمة نتيجة مخالفة قرار التعبئة العامة بلغت بتاريخ اليوم، لغاية الساعة 19:00، 184.

وذكرت بأن عدد المحاضر المنظمة من تاريخ 21-3-2020 حتى تاريخ 25-3-2020 كان قد بلغ 1350.

وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أعلنت، بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​، أن المجلس أقر تمديد التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، لافتة إلى أن من ضمن الاجراءات لضبط حركة التنقل سيتم اقفال المؤسسات والمحال من الساعة 7 مساء كل يوم حتى الـ5 صباحا مع استثناءات سيتم الاعلان عنها.

واشارت الى ان مجلس الوزراء اكد متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات، واقر سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة ومتابعة الدرس بمشروع الكابيتال كونترول.