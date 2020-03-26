امن الدولة: توقيف 13 صرافا في البقاع وعكار وجبل لبنان لتلاعبهم بسعر صرف الدولار

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان لها، أنها أوقفت بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية ثمانية صرافين في البقاع وهم: (ع.ش - ع.ي - أ.ح - م.م - ح.ش - أ.ح - م.ص - م.أ) واثنين في عكار (أ.ع - م.ب ح) وثلاثة في جبل لبنان (ا.ع - ر.ر - ي.ع)، وذلك لقيامهم بالتلاعب في سعر صرف الدولار الأميركي والمضاربة، مخالفين التعميم الصادر عن مصرف لبنان بهذا الخصوص، حيث وصل سعر صرف الدولار عند بعضهم إلى حدود 2950 ليرة لبنانية، بالإضافة الى قيام عدد منهم بالعمل بصورة غير قانونية.
وأكدت أنها من منطلق حرصها في الحفاظ على الاستقرار المالي لن تتهاون، بعد اليوم، مع أي صراف يخالف التعميم الصادر عن مصرف لبنان.
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