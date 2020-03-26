انتخاب زعيم ائتلاف ازرق ابيض بني غانتس رئيسا للكنيست الإسرائيلي

انتُخب زعيم ائتلاف ازرق ابيض بني غانتس رئيسا للكنيست الإسرائيلي. وفي وقت سابق افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "غانتس​ تقدم بطلب رسمي ليرأس ​​الكنيست الإسرائيلي​​". من جهتها أفادت صحيفة "يدعوت أحرنوت" بأن غانتس يهدف من هذه الخطوة دعم مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة مع الليكود قدمًا. بدوره أكد مسؤول فصيل الليكود ميكي زوهار، إنه بعد انتهاء أزمة ​فيروس كورونا​، فإن إسرائيل ستذهب لانتخابات رابعة، متهما حزب أزرق أبيض بأنه يخضع لشروط القائمة العربية المشتركة من أجل تشكيل حكومة ضيقة بدعم القائمة من الخارج.

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