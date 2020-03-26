الصليب الأحمر: نقل 384 حالة مشتبه بإصابتها بـ"كورونا" حتى تاريخه

اعلن ​الصليب الأحمر​ أنّه نقل 384 حالة حتى تاريخه مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا".

وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت، في التقرير اليومي حول "COVID-19"، انه "لغاية تاريخ 26/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 368 حالة بزيادة 35 حالة عن يوم امس. كما سُجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من امراض مزمنة، احدهما في العقد الخامس من العمر في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي والاخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات".

وشددت الوزارة على "تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

