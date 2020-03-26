8 دول تطلب من الأمم المتحدة الضغط على واشنطن لرفع عقوباتها

طلبت ثماني دول في حالة نزاع مع الولايات المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نُشرت اليوم ممارسة الضغط على واشنطن لرفع عقوباتها، كونها تعيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى غوتيريش والتي نشرتها البعثة الايرانية لدى الأمم المتحدة :"نحضكم على المطالبة بالرفع الفوري والكامل لهذه التدابير غير القانونية والقسرية والتعسفية لممارسة ضغط اقتصادي من أجل السماح باستجابة كاملة وفعالة من جميع أعضاء المجتمع الدولي في مواجهة فيروس كورونا".
ويخضع العديد من الموقعين لعقوبات اقتصادية أميركية شديدة وهم بالإضافة إلى إيران، إحدى الدول الأكثر تأثراً بالجائحة، روسيا والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وكوبا وسوريا.
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