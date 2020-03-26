مذكرة لفهمي طلب من الأمن الداخلي والمحافظين متابعة أوقات المؤسسات المستثناة

أصدر وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ مذكرة طلب بموجبها من ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ والمحافظين في بيروت والمناطق متابعة تحديد اوقات الفتح والإقفال للمؤسسات المستثناة من التعبئة العامة. كذلك طلب مراقبة تقيد المؤسسات المستثناة من الإقفال التام بأوقات العمل المحددة لها. أما بالنسبة إلى المؤسسات التي يحق لها أن تعمل على مدى 24 ساعة، فهي مصانع الأدوية والمنتجات الطبية والأمصال، بالإضافة إلى المطعمات والمطهرات والمنظمات ومنتجات النظامة الشخصية والمجتمعية المستوفاة للشروط الفنية والشحصية وأوعيتها، والكمامات والتجهيزات الشخصية للحماية والأسرة الطبية والمستلزمات الطبية والاستشفائية والمعدات الطبية والصحية والمطاحن والأفران والصحف والمجلات وشركات الأمن والحراسة والفنادق والشقق المفروشة.

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