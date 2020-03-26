بوتين يقترح "تعليق" العقوبات بسبب أزمة كورونا

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اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس "تعليق" العقوبات الاقتصادية المفروضة على عدة دول، من بينها بلاده، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وقال بوتين في خطابه أمام قادة قمة مجموعة العشرين "في الحالة المثلى، يجب إقرار تعليق اختياري مشترك للقيود المفروضة على البضائع الأساسية والتحويلات المالية المخصصة لشرائها".
وأضاف "في النهاية، هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة للناس، مسألة إنسانية بحتة"، واعتبر أن "الحروب التجارية والعقوبات تعمّق الأزمة" الناتجة عن كوفيد-19.
واقترح الرئيس الروسي أيضا إنشاء "ممرات خضراء آمنة من الحروب التجارية والعقوبات" للتزود بالأدوية والمواد الغذائية والمعدات والتكنولوجيا.
وتضرر الاقتصاد الروسي بشكل كبير من الأزمة العالمية الناتجة عن الوباء، خاصة بسبب تراجع أسعار النفط وارتدادها على الروبل.
وتعاني روسيا من صعوبات اقتصادية منذ عام 2014، بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها نتيجة النزاع في أوكرانيا.
وتسعى موسكو لتخفيف العقوبات التي تفرضها خاصة الولايات المتحدة على إيران.
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