شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل عن عراب الإرهاب حاكم المطيري وعلاقته بأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن الدور الذي يقوم به القيادي الإخواني حاكم المطيري، في المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة الإرهابية، وذلك من خلال دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلاقته بالإرهابي حاكم المطيري.

واضاف التقرير أن هناك وثائق سرية أكدت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل شخصيا لرفع الحظر المفروض على الإخواني حاكم المطيري، وتضمنت هذه الوثائق على أنه منع المطيري من دخول تركيا في عام 2013، ولكن سمح له لاحقًا بالدخول، بموجب تدخل شخصي من أردوغان.

ويعتبر الإخواني حاكم المطيري من أبرز الداعمين للعمليات الإرهابية، كما ساهم بشكل كبير في تناحر الجماعات الإرهابية في سورية، مسببًا بذلك الكثير من الدمار للسوريين في أماكن القتال، ومن أشد الداعمين للخطاب المتشدد، والتي ساعدت بشكل كبير في دمار الكثير من الجماعات الإرهابية.