شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبوشقة يهيب بالمواطنين الالتزام بقرار حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهاب المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد جموع المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجول الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. كما أهاب «أبوشقة» بالمواطنين الالتزام الكامل بكل القرارات والإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين لمواجهة فيروس «كورونا» القاتل.

وأوضح «أبوشقة» فى تصريحات صحفية أن كل دول العالم اتخذت الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين حفاظًا على أرواحهم.

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وقال «أبوشقة» إن الخروج على القرارات التى أعلنتها الدولة المصرية لهذا الشعب يعرض المواطنين للعقوبات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 والتى تقضى فى المادة الثانية عشرة عنه بالآتى «مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وناشد «أبوشقة» المواطنين الالتزام بهذا القرار، لأن عدم تنفيذه يشكل مخالفة لقرار حظر التجول باعتباره يأتى فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وباعتبار أن هذا القرار بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 من يناير عام 2020 ميلادية، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 1962 لسنة 1958 المشار إليه، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2020 بفرض حظر التجول فى بعض مناطق سيناء، وقال «أبوشقة»: ومن ثم فإن مخالفة أى مادة من المواد بهذا القرار تشكل جريمة من الجرائم المعاقب عليها بما جاء بهذا القرار وبالقانون الخاص بالطوارئ.

وأهاب «أبوشقة» بجميع وسائل الإعلام تنبيه المواطنين إلى خطورة عدم الالتزام بما جاء فى هذا القرار، وأن مخالفة ما جاء به تعرضهم للعقوبات الواردة أو بأى قانون آخر إذا تضمن عقوبة أشد، وفيما يلى نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020.