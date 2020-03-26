بالصور- صحة الوادي الجديد تحرر 12 مخالفة في حملة تفتيش على الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ حملة مكبرة اليوم الخميس، على عدد من المحلات التجارية والأسواق بمدينة الخارجة.

وجرى المرور على 11 منشأة غذائية، وأخذ عينتين لتحليلها، واستصدار عدة إقرارات إعدام لكميات من الأغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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وأكدت الدكتورة علا عز الدين فؤاد، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، أنه جرى تحرير 7 محاضر غياب الاشتراطات الصحية و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية.

شارك في الحملة محمود آدم مراقب عام أغذية بإدارة الخارجة، وبهاء أركان لوندي، مفتش أغذية الخارجة، بالتعاون مع الرائد خالد حسني مدير مباحث التموين، والنقيب محمود جمال وجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد.

أضافت "علا"، أنه جرى التنبيه على الباعة وأصحاب المحلات بضرورة اتباع كافة التوجيهات الخاصة بمديرية الشئون الصحية، من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتنظيم المواطنين في طوابير بينها فواصل لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وتوفير كافة المواد المطهرة لاستخدامها في التعقيم.