الأزهر تنعى أستاذا بكلية العلوم بنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية العلوم بنين بالقاهرة، في وفاة الدكتور محسن الصباح الأستاذ بقسم الكيمياء، الذي وافته المنية صباح اليوم .

ودعت جامعة الأزهر، في بيان لها الخميس، المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.