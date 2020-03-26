الأزهر تنعى أستاذا بكلية العلوم بنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية العلوم بنين بالقاهرة، في وفاة الدكتور محسن الصباح الأستاذ بقسم الكيمياء، الذي وافته المنية صباح اليوم .
ودعت جامعة الأزهر، في بيان لها الخميس، المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
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