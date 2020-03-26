محافظ أسوان: تخصيص خط ساخن و"واتس آب" لتلقي شكاوى المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على البدء في تشغيل الخط الساخن رقم "114" في غرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين، بجانب خطوط "واتس آب" أرقام 01149730943 ، و01278655167 ، و01091565955 وذلك للرد على الشكاوى إلكترونيا بعد توقف العمل في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومقرات الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن خلال فترة الحظر.

لافتاً إلى أن ذلك يأتي تفعيلاً لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات والاختلاط، وتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين وتعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات والمنشآت الحكومية.

وأضاف محافظ أسوان أنه جرى تجهيز أطقم عاملين للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين لتحقيق التواصل الجماهيري المباشر، ثم الرد على صاحب الشكوى أو الطلب في أسرع وقت ممكن