محافظ الوادي الجديد يكرم الفائزة بلقب الأم المثالية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عزيزة محمد مسعد عمران، من مركز باريس، الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الأم المثالية لعام 2020، والتي جرى اختيارها من بين 27 سيدة.

وهنأ الزملوط الأم المثالية، موجهًا الشكر لها ولكل سيدة وأم علي أرض المحافظة، مثمنًا كفاحهن وتضحياتهن من أجل بناء المجتمع.

قال وائل عبدالعزيز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد: "الإمة المثالية على مستوى المحافظة هي موظفة بالمعاش ومقيمة بمركز باريس، وحاصلة علي دبلوم زراعة عام 1979م، وهي أرملة منذ عام 1997م وترك لها زوجها ولدين وعملت علي تربيتهما حتي تخرجا في الجامعة.

ومن جانبها قالت عزيز محمد مسعد عمران، الفائزة بالمركز الأول على مستوى محافظة الوادي الجديد في مسابقة الأم المثالية، إنه جرى إبلاغها بفوزها بالمركز الأول من جانب مديرية التضامن بالمحافظة، وأن ابنها محمد ناجي هو من تقدم لها في المسابقة.