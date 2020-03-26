سجلت محافظة صلاح الدين بالعراق، اليوم، أول حالة وفأة بفيروس كورونا المستجد.
قررت الحكومة العراقية في جلسة استثنائية، عُقدت اليوم الخميس، تمديد إجراءات حظر التجوال في العراق إلى 11أبريل المقبل.
وكان العراق قد أعلن لمرتين متتاليتين تطبيق إجراءات حظر التجوال بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد
وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات بكورونا في أربيل.
وقالت الوزارة- في بيان مقتضب أوردته قناة السومرية نيوز- إنه "تم اليوم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في أربيل، وتم نقل المصابين إلى الحجر الصحي".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أول وفاة بكورونا في محافظة صلاح الدين بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.