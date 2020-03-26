نيويورك تعلن تسجيل 100 وفاة جديدة بكورونا

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم، 100حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 385.

وفي وقت سابق، دعا البيت الأبيض أي شخص يغادر نيويورك إلى عزل نفسه لمدة 14 يوما لوقف تفشي فيروس كورونا الذي ينتقل بمعدلات كبيرة في المدينة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن طبيبة وزارة الخارجية، ديبورا بيركس، التي تقدم المشورة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس: "ينبغي على الجميع في نيويورك الالتزام بالحجر الصحي للـ14 يوما المقبلة لضمان عدم انتقال الفيروس للآخرين".

وسجلت الولايات المتحدة 695 وفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى جانب 53 ألفا و358 إصابة بشكل إجمالي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

