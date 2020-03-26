الحرس الوطني السعودى يطلق خدمة توصيل تكرار الأدوية للمرضى

أطلقت الشؤون الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني السعودية خدمة إرسال تكرار الأدوية للمرضى من خلال شركة "سمسا"، ويهدف هذا التحرك إلى ضمان توصيل تكرار الدواء للمريض طيلة أيام "منع التجول"، حيث تسهم هذه المبادرة بتقيد المرضى بالأنظمة والتعليمات المعمول بها من القطاعات الأمنية.

تأتي هذه الخدمة انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحرصت الشؤون الصحية بالحرس الوطني

على توفير الدواء للمرضى، من خلال الخدمة السابقة التي تقدمها طيلة السنوات الماضية والتي تقوم على إرسال الرسائل النصية على جوال مستشفى الحرس الوطني المخصص لهذه الخدمة، وتتضمن الرسالة كلمة تكرار ومن ثم رقم الملف الطبي للمريض.

وبعد ذلك، يتم تجهيز الأدوية لكل مريض وتسليمها له بالطريقة التي يكون قد اختارها مسبقاً،

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إما عن طريق صيدلية تكرار الأدوية وإما عن طريق المراكز الصحية التابعة للمستشفى والتي تقع خارج المدينة.

وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان تجهيز الدواء في مستشفى محدد، وبعد ذلك يتلقى المريض رسالة نصية من المستشفى بطلب المراجعة لاستلام الدواء.

ومع التطورات الأخيرة، كثفت الوزارة الجهود بالتنسيق مع شركة "سمسا" من أجل توصيل تكرار الدواء للمريض دون الحاجة لمراجعة المستشفى.

وتعتبر هذه الخدمة إجراءً احترازيًا يهدف إلى الحفاظ على سلامة المرضى وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد الحرص دائماً على أهمية سلامة المواطنين والمقيمين.