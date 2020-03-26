الرئيس الصيني : الدول بحاجة للتكاتف معا لحماية الاقتصاد العالمي

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال إن الدول ينبغي أن تتكاتف معا للحيلولة دون دخول العالم في ركود بسبب تفشي فيروس كورونا وفقا لوكالة رويترز.

وأصابت الجائحة أكثر من 488 ألف شخص حول العالم وأودت بحياة أكثر من 25 ألفا. ولا يوجد مصل مضاد للمرض التنفسي الشبيه بالإنفلونزا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين أواخر العام الماضي.

وقال شي في تصريحات خلال قمة استثنائية

لزعماء مجموعة العشرين بشأن جائحة كوفيد-19 عقدت عبر الفيديو ”يضر الوباء بالإنتاج والطلب العالميين بشتى الطرق، والدول بحاجة إلى أقصى استخدام لسياساتها على صعيد الاقتصاد الكلي وتنسيقها ومنع الاقتصاد العالمي من السقوط في الركود.

”يجب تطبيق السياسات المالية والنقدية بشكل فعال، وينبغي تعزيز تنسيق القواعد المالية، ويجب (على الدول) العمل سويا لحماية استقرار سلاسل الإمداد الصناعية

العالمية“.

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وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن شي حث أيضا الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة العشرين على خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز وتسهيل التجارة.

وقال إن الصين ستكثف الواردات وتزيد الاستثمار الأجنبي مع الاستمرار في تطبيق سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية حصيفة.

وبحسب بيان مشترك، قال زعماء مجموعة العشرين إن إجراءات مختلفة جارية لحماية اقتصاداتها ستضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إنه في إطار ذلك، فإن الصين تنفذ إجراءات، أغلبها في مجال الانفاق العام، بقيمة 344 مليار دولار في حربها ضد تفشي فيروس كورونا.