كندا تعلن ارتفاع الوفيات بكورونا لـ 35 حالة

سجلت السلطات الكندية، اليوم، 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و3409 حالات إصابة داخل البلاد.

من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الكندية، باتي هاجدو، أمس الأربعاء، أن جميع المسافرين العائدين إلى كندا- باستثناء من تطلق عليه الحكومة "العمال الأساسيين"- سيتعين عليهم الدخول في الحجر الصحي الإجباري لمدة 14

يومًا، اعتبارًا من منتصف الليل للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس "كوفيد- 19".

وأبلغت الوزيرة القرار لمجلس الشيوخ، حيث كانت تناقش قانون الطوارئ للحكومة الليبرالية لإطلاق مليارات الدولارات لمساعدة الكنديين على تجاوز الأزمة الحالية، التي أدخلت العالم في حالة

شلل تام.

وابتداءً من اليوم، سيبلغ ضباط وكالة خدمات الحدود الكندية جميع الكنديين العائدين والمقيمين الدائمين بالأوامر الجديدة، لبدء العزلة والحجر الصحي الإجباري في المنزل.

وقالت الوزيرة لمجلس الشيوخ إن الأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض سيتم منعهم من استخدام وسائل النقل العام إلى أماكن عزلهم، قبل أن توضح لاحقًا أنه سيتم منع جميع المسافرين العائدين من ركوب حافلات المدينة والقطارات ومترو الأنفاق.

