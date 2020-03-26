الخارجية العراقية: إصابة 20 بفيروس كورونا في خمس دول

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عن إصابة 20 عراقيًا في الخارج بفيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
قال الصحاف: "تم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروسكورونا لأحد أبناء الجالية العراقية المقيمين في إيران، و10 حالات في الأردن، و6 في إيطاليا، و2 في لبنان، وحالة واحدة في كندا".
وأضاف، أن "السفارات العراقية في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوالهم، وتهيئة الرعاية الطبية لهم".
يشار إلى أن سفيرة بغداد لدى روما صفية طالب السهيل، أعلنت الثلاثاء الماضي عن إصابة عائلة عراقية في إيطاليا بكورونا المستجد.
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