أعلنتْ وزارة الصحة السورية سلامة الفريق الإعلامي الذي زار مركزا للحجر الصحي من فيروس كورونا وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة إن نتيجة الفحص جاءت سلبية للفريق الذي ضم
وكانت الوزارة أعلنت أمس أن ثلاثة ممنكانوا في مركز الحجر المذكور مصابون بكورونا، وإثر ذلك توالت مطالبات بفحص الفريق الإعلامي الذي زار المركز، قبل تحويل المحجور عليهم فيه إلى فندق مطار دمشق الدولي.
يذكر أن سوريا أعلنت عن تسجيل 5 إصابات بالفيروس حتى أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا : الإعلاميون الذين زاروا مركزًا للحجر الصحي غير مصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.