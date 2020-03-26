الصين تعلق دخول حاملي التأشيرات وتصاريح الإقامة

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن سلطات البلاد ستعلق مؤقتا دخول الأجانب الذين يحملون تأشيرات دخول سارية وتصاريح إقامة اعتبارا من 28 مارس الجاري في إطار إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الاستثناءات لذلك ستشمل من يسافرون بصفة دبلوماسية أو رسمية إضافة لحاملي تأشيرات الدخول من الفئة (سي).

وتصدر التأشيرات من الفئة (سي) للأجانب الذين يعملون في مجال التوريد لخدمات النقل الدولية.

وتمكنت الصين، التي ظهر فيها المرض لأول مرة في ديسمبر الماضي، من وقف انتقال عدوى فيروس كورونا داخل أراضيها.

وباتت كل الحالات، التي تسجل في الصين، لأشخاص قادمين من الخارج.

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