واشنطن تعرض 15 مليون دولار مكافأة للقبض على رئيس فنزويلا

عرضت الولايات المتحدة مكافأة، اليوم الخميس، يمكن أن تصل إلى 15 مليون دولار لقاء أي معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

والرئيس الفنزويلي متهم أمام القضاء الأميركي "بالإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، أن مكافآت بقيمة عشرة ملايين دولار عرضت مقابل معلومات "تتيح اعتقال أو إدانة" مقربين من الرئيس الاشتراكي.

وقال بومبيو إن "الشعب الفنزويلي يستحق حكومة شفافة ومسؤولة واسعة التمثيل تخدم احتياجات الشعب ولا تخون ثقته عبر توظيف مسؤولين ضالعين في أنشطة تهريب مخدرات غير مشروعة".

وجاء إعلان الوزير الأميركي فيما كشفت وزارة العدل الأميركية عن تهم ضد مادورو وأعضاء كبار في حكومته.

وقال مسؤولون أميركيون إن مادورو يتزعم مجموعة تهريب كوكايين تدعى "كارتل الشمس" تشمل سياسيين كباراً وأعضاء في الجيش الفنزويلي والقضاء.

وأوضح وزير العدل الأميركي بيل بار أنهم قاموا بشحن 200 إلى 250 طناً من الكوكايين إلى خارج البلاد تحت حماية الحكومة الفنزويلية.

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