تعرف على آخر تطورات وباء كورونا في العالم

في ما يلي آخر مستجدات تفشي وباء كوفيد-19 الذي أوقع نحو 22 ألف وفاة في العالم، حيث دعي أكثر من ثلاثة مليارات شخص إلى البقاء في منازلهم:

- مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على خطة الإنعاش:

وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على خطة «تاريخية» بقيمة ألفي مليار دولار لدعم أول اقتصاد في العالم يخنقه وباء فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن. ولا يزال يتعين على مجلس النواب أن يتبنى الخطة الجمعة قبل أن يصادق عليها الرئيس.

- تعزيزات للجيش في فرنسا:

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إطلاق عملية لتعبئة القوات المسلحة من أجل مساعدة السكان على الصعيدين اللوجستي والصحي، وخصوصا في الأراضي الفرنسية ما وراء البحار.

واستقل مرضى مصابون بالمرض، صباح اليوم الخميس، قطاراً مجهزاً بمعدات طبية لنقلهم من شرق فرنسا نحو مستشفيات الغرب، وهي سابقة في أوروبا.

- تعليق رحلات في روسيا:

أعلنت روسيا تعليق كافة الرحلات الدولية، اعتباراً من منتصف ليل الخميس الجمعة بموجب مرسوم حكومي يتضمن سلسلة تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقفل مدينة موسكو اعتباراً من السبت كل المطاعم والمتاجر غير الأساسية. ويمنع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والذين يعانون أمراضاً مزمنة من الخروج من منازلهم اعتباراً من الخميس.

- أكثر من 250 ألف حالة في أوروبا:

أدى الوباء إلى وفاة ما لا يقل عن 21873 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الخميس عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش بالاستناد إلى مصادر رسمية.

وثبتت رسمياً 481300 إصابة في 182 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء بينها 258068 حالة في أوروبا، القارة الأكثر تضررا.

تحدث الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية عن «إشارات مشجعة»، اليوم الخميس، لتباطؤ انتشار فيروس كورونا المستجد على الأراضي الأوروبية رغم أن الوضع لا يزال خطيرا.

وتعدّ إيطاليا التي سجّلت الوفاة الأولى في نهاية فبراير الماضي الدولة الأكثر تضرراً لناحية حصيلة الوفيات مع بلوغها 7503 وفيات من أصل 74386 إصابة. وقالت السلطات الإيطالية إنّ 9362 شخصا شفيوا.

تأتي إسبانيا بعد إيطاليا على هذا الصعيد، إذ سجّلت 4089 وفاة و56188 إصابة، ثم الصين مع 3287 وفاة (81285 إصابة)، تليها إيران مع 2234 وفاة (29406 إصابات) وفرنسا 1331 وفاة (25233 إصابة).

- توقع انكماش:

ستتسبب أزمة كورونا المستجد بانكماش نسبته 2% في منطقة اليورو وبريطانيا هذه السنة، بحسب وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز».

وتتوقع النمسا انخفاضا بنسبة 2,5% لإجمالي ناتجها الداخلي في 2020.

في آسيا، تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2,2% في الفصل الأول في أسوأ أداء له منذ 2008.

- حالة طوارئ في بوليفيا:

أعلنت بوليفيا حالة الطوارئ الصحية حتى 15 أبريل بهدف «فرض احترام الحجر الصحي» الساري منذ الأحد مع أكبر مشاركة من الجيش والشرطة في عمليات المراقبة وإغلاق الحدود.

- حظر تجول في مالي:

أعلن الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا حظر تجول ليلي، لكنه أكد أن الانتخابات التشريعية ستجري الأحد كما هو مرتقب.

في وقت سابق، أعلنت السلطات أنها سجلت أول حالتين مثبتتين بالإصابة بكورونا المستجد في مالي لمواطنين عادا من فرنسا في منتصف مارس.

- عزل هلسنكي:

أعلنت الحكومة الفنلندية عزل العاصمة هلسنكي وضواحيها، أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد في فنلندا، اعتباراً من الجمعة وحتى 19 أبريل.

- البابا فرنسيس غير مصاب:

أفاد صحافيان إيطاليان بأن البابا فرنسيس غير مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعه للفحص المطلوب، علما بأنه أقام اليوم الخميس القداس الصباحي اليومي في مقر إقامته.

وذكر مراسلا صحيفتي «ميساجيرو» و«فاتو كوتيديانو» في الفاتيكان أن البابا خضع الأربعاء للفحص بعدما تأكد في اليوم نفسه إصابة رجل دين يقيم في المكان نفسه منذ أعوام. وأجري هذا الفحص لجميع من يعملون في دار «القديسة مارتا» وخصوصا الفريق العامل القريب من البابا، وجاءت نتيجة كل الفحوص سلبية، وفق ما أوردت الصحيفتان نقلاً عن مصادر داخل الفاتيكان.