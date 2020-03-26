اليابان تسجل 47 حالة إصابة جديدة بكورونا

ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن هناك 47 شخصاً تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في طوكيو، ليتم بذلك تسجيل حصيلة مرتفعة جديدة، خلال يوم واحد، في العاصمة اليابانية.

وأفادت وكالة أنباء «جي جي برس» اليابانية التي أوردت النبأ اليوم، بأن وتيرة الزيادة في أعداد الإصابات بطوكيو تأتي متسارعة، بعد أن كان عدد الحالات الجديدة 17 الثلاثاء الماضي، و41 أمس الأربعاء.

وقد تجاوز بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة، 250 حالة اليوم الخميس، ليكون بذلك الأعلى بين باقي مقاطعات البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية كانت أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تشكيل قوة مهام لمواجهة فيروس كورونا، وذلك وفقاً لما ينص عليه تشريع جديد تم إقراره للتعامل مع هذا الفيروس.