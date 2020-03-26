خادم الحرمين يطالب مجموعة العشرين بتدابير حازمة ومنسقة لمواجهة كورونا

طالب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملكك المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، قادة مجموعة العشرين باتخاذ تدابير «حازمة ومنسقة» في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما دعا الملك سلمان، في افتتاح قمة طارئة لدول المجموعة عبر الفيديو، إلى «مد يد العون» للدول النامية والأقل نمواً.

يشارك الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في القمة الافتراضية التي تنعقد بعدما تسبّب الفيروس بوفاة أكثر من 21 ألف شخص وأجبر أكثر من ثلاثة مليارات شخص على ملازمة بيوتهم.

تتركز المحادثات على كيفية حماية أهم اقتصادات العالم من تبعات الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس، بينما يلوح في الأفق شبح ركود اقتصادي عالمي.

وقال الملك سلمان، الذي تترأس بلاده مجموعة العشرين لعام 2020، «نعقد اجتماعنا هذا تلبيةً لمسؤوليتنا كقادة أكبر اقتصادات العالم، لمواجهة جائحة كورونا التي تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة».

وأضاف أنه «في ظل تباطؤ معدلات النمو واضطراب الأسواق المالية، فإن لمجموعة العشرين دوراً محورياً في التصدي للآثار الاقتصادية لهذه الجائحة».

وتابع «لذلك، لا بد لنا من تنسيق استجابة موحدة لمواجهتها وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي».

كانت الدول الكبرى تقدّمت بحوافز مالية ضخمة، لكن من دون أن تطرح معا خطة عمل مشتركة، في وقت تتصاعد المخاوف في الدول الفقيرة التي تفتقد للمال والرعاية الصحية المناسبة.

وقد دعا صندوق النقد الدولي قادة الدول العشرين إلى دعم مطالبته بتجميد ديون الدول الفقيرة، بينما حثّت منظمة الصحة العالمية دول مجموعة العشرين على تقديم الدعم "للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

وقال المك سلمان «من مسؤوليتنا مد يد العون للدول النامية والأقل نمواً لبناء قدراتهم وتحسين جاهزية البنية التحتية لديهم لتجاوز هذه الأزمة وتبعاتها».