الصحة العالمية تسجل مؤشرات مشجعة على تباطؤ تفشي "كورونا في أوروبا

قال مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية هانس كلوغ الخميس "على الرغم من أن الوضع لا يزال مقلقا للغاية، إلا أننا بدأنا نرى علامات مشجعة" على تباطؤ تفشي الفيروس في أوروبا.



وقال إن الزيادة في عدد الحالات في إيطاليا، الأكثر تضررا في العالم مع أكثر من 7500 حالة وفاة، يبدو أنها تتباطأ "ولكن من السابق لأوانه القول إنّ الوباء بلغ ذروته في هذا البلد".



وتجاوزت إسبانيا، التي أصبحت ثاني أكثر البلدان تضررا في العالم من حيث عدد الوفيات، عتبة 4000 حالة وفاة الخميس.



وفي فيرتوفا، وهي قرية صغيرة في شمال إيطاليا، تجاوز عدد قتلى الفيروس عدد من قتلتهم الحرب العالمية الثانية. وقال رئيس البلدية أورلاندو غوالدي: "من غير المعقول أن نرى أنه في عام 2020 يمكن أن تضربنا جائحة من هذا النوع أسوأ من الحرب".



وقالت أوغوستا مانيي وعمرها 63 سنة وهي مقيمة في القرية: "لسوء الحظ، لا توجد أقنعة أو مطهرات في القرية".



ونتيجة لتدابير الاحتواء غير المسبوقة التي فرضت العزل المنزلي على أكثر من ثلث البشرية بات العالم في حالة جمود والاقتصاد ينهار.



ويتوقع الخبراء زيادة هائلة في طلبات الإعانة من جراء البطالة في الولايات المتحدة .



وفي فرنسا، يقدر معهد الإحصاء الوطني كلفة تدابير الاحتواء على الاقتصاد بنسبة 35٪.



واستجابة لهذه المخاطر، ستعد مجموعة العشرين التي تمثل ما يقرب من ثلثي سكان العالم وثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، استجابة عالمية "حازمة ومنسقة" في احتواء جائحة كوفيد- 19 وآثارها البشرية والاقتصادية، مثلما أكدت عاهل السعودية التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.



ويأتي الاجتماع الطارئ في اليوم التالي لاعتماد مجلس الشيوخ الأميركي خطة لدعم الاقتصاد الأميركي بقيمة 2000 مليار دولار في الولايات المتحدة، واعتماد حزمة من الإجراءات في ألمانيا بقيمة 1100 مليار يورو.



وبعد جلستين حققت فيهما مكاسب، انتكست بورصة طوكيو الخميس على خلفية الخوف من تفشي الوباء في العاصمة اليابانية التي دعي سكانها لتجنب السفر في نهاية هذا الأسبوع.



كما افتتحت لندن وفرانكفورت وباريس التي استعادت انفاسها في اليومين الماضيين على تراجع على خلفية الخوف من انتشار الوباء وخاصة في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم وحيث يتفشى الفيروس بسرعة أكبر مع ما يقرب من 68572 حالة مؤكدة من الإصابات وأكثر من 1000 حالة وفاة، وفقًا لآخر حصيلة أعلنتها جامعة جونز هوبكنز.



المصدر: فرانس برس