بدء سريان حظر التجول في الرياض والمدينة ومكة المكرمة لكبح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مارس 2020 07:15 مساءً - قالت وزارة الداخلية السعودية، يوم الخميس، إن المواطنين والمقيمين تجاوبوا بشكل كبير مع قرارا السلطات بوقف التنقل بين 13 من مناطق المملكة، في إطار جهود كبح انتشار وباء كورونا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، خلال مؤتمر صحفي، أن حظر التجول في كل من مدن الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة بدأ عند الساعة الثالثة ظهرا من اليوم الخميس.

وحين سئل عن الفئة المستثناة من قيود التنقل في المدن المذكورة، أكد الشلهوب، أن هؤلاء الأفراد بوسعهم أن يتحركوا صوب عملهم، في حال كانت لديهم بطاقة خاصة بالعمل، فضلا عن مسار محدد، أي أن الشخص الذي يعمل في العاصمة الرياض، وكان مرخصا له بالتنقل، حتى يؤدي عمله، لا يستطيع السفر إلى خارج المدينة.

وشدد على أن قرار منع التجول يعني البقاء في المنازل، أي أن الأشخاص الذين قد يخرجون إلى مناطق قريبة من بيوتهم حتى يمارسوا رياضة المشي وغيرها، يخالفون التعليمات وسيتم اتخاذ إجراءات بحقهم.

وأضاف أن هذه المخالفات تسري أيضا على من يركب سيارة ومعه أكثر من شخص، مشيرا إلى أن العقوبة لن تطبق على المركبة، بل على كافة الأفراد المخالفين.

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وفي وقت سابق، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سكان مناطق المملكة الـ13 بمنع الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

فضلا عن ذلك، أكدت السلطات السعودية منع الدخول والخروج من عدة مدن في المملكة؛ وهي العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحثت السلطات المواطنين والمقيمين على الالتزام بهذه الإرشادات، قائلة إنها ستكون ذات أثر بالغ في الحد من انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.

واتخذت السعودية إجراءات صارمة، في وقت مبكر، لاحتواء الفيروس، بما في ذلك وقف رحلات الطيران الدولية، وتعليق العمرة على مدارالعام، وإغلاق المساجد والمدارس والأسواق والمطاعم، وفرض حظرالتجول.