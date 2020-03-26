كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعقد قمة جديدة لبحث تطورات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الخميس، قمة إضافية من خلال دائرة فيديو مغلقة؛ لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وتقييم الإجراءات المتخذة للتعامل معه.

وفي هذه الاتجاه، قال رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل: إن "زعماء الدول ومدراء المؤسسات الأوروبية سيواصلون العمل بشكل حاسم للتصدي لهذه الأزمة، ويجب علينا تعبئة كل طاقاتنا لحماية مواطنينا ومساعدة قطاع الرعاية الصحية في دولنا".

هذا وسيركز القادة خلال اجتماعهم الافتراضي، على تقييم فعالية الإجراءات المتخذة للحد من تفشي الفيروس التاجي، وتوفير المعدات الطبية مع التركيز بشكل خاص على الكمامات وأجهزة التنفس، وكذلك تشجيع البحث العلمي لإيجاد لقاح ضد الفيروس.