كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفيان إيطاليان: بابا الفاتيكان غير مصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مراسلا صحيفتي "ميساجيرو" و"فاتو كوتيديانو" في إيطاليا، اليوم الخميس، بأن "بابا الفاتيكان البابا فرنسيس غير مصاب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)، وأن الفحص الطبي أكد على أنه بخير؛ حيث أقام القداس الصباحي اليومي في مقر إقامته".

وقال الصحفيان: إن "الحبر الأعظم خضع أمس الأربعاء للفحص بعدما تأكدت إصابة رجل دين خالطه".

وأجري الفحص لجميع من يعملون في دار "القديسة مارتا"، وخصوصا الفريق العامل القريب من البابا، وجاءت نتيجة كل الفحوص سلبية.

ولم تؤكد المعلومات رسمياً من جانب الفاتيكان، الذي لم يعلق على فحص أجري للبابا بداية الشهر الجاري، حين ظهرت عليه أعراض إنفلونزا دفعته إلى إلغاء كافة أنشطته.

هذا وأفاد موقع "فاتيكان إينسايدر" بأن "الحبر الأعظم محاط منذ وقت معين بطوق صحي ضد العدوى، يرافقه في كل تنقلاته"، لافتاً إلى أن البابا "لم يعد يتناول وجباته في الصالون المشترك لمقر إقامته بل في شقته، فيما يتخذ المقربون منه كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة".

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