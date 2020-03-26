كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة "ترامب" تناشد دول العالم لمساعدتها في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من دولاً عدة حول العالم، "منحها أو بيعها مستلزمات طبية، مثل مطهر اليدين وأجهزة التنفس"؛ لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

هذا وحددت وزارة الخارجية الأمريكية في قائمة "25 مستلزما؛ لمساعدة المشافي في التصدي لفيروس كورونا"، وطلبت من الدبلوماسيين أن يطلبوا من دولهم المضيفة الحصول على هذه الإمدادات.

وطلت الولايات المتحدة من الدول التي ناشدتها أي شيء، بداية من المطهر اليدوي، وأقنعة "ن - 95"، وأكياس النفايات الطبية، والقفازات، وقبعات الجراحة، وأغطية الأحذية، والحاويات، والنظارات الواقية، وسترات الحماية، مرورا إلى أجهزة التنفس المخصصة لمرضى الربو، للمساعدة في كبح تفشي فيروس كورونا.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، على خطة تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة 2 تريلون دولار بعد انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد.

وكان ترامب، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا، لافتاً إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى.

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